Il Signore degli Anelli, Ian McKellen pronto a tornare come Gandalf

Ian McKellen, 85 anni, è noto ai più come il Gandalf de Il Signore degli Anelli e di Lo Hobbit. Un ruolo, questo, che ha amato moltissimo. E che spera di poter presto riprendere.

Il nuovo film

"Mi hanno detto che ci saranno altri film e che Gandalf sarà coinvolto. Sperano che lo interpreterò io", ha detto Ian McKellen alla rivista britannica The Big Issue. "Quando? Non lo so. Qual è la sceneggiatura? Non è ancora stata scritta. Quindi è meglio che si sbrighino!"

All'inizio di quest'anno, Warner Bros. ha confermato che il nuovo film della serie, previsto per il 2026, si concentrerà su Gollum, interpretato da Andy Serkis nei film originali. Il titolo provvisorio è The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. A produrlo sarà il regista Peter Jackson, il film insieme ai suoi partner di lunga data Fran Walsh e Philippa Boyens. Tuttavia la pellicola è ancora nelle prime fasi di sviluppo, e i dettagli non si conoscono.