A un passo dalla verità, la vera storia del serial killer del film

Martedì 28 agosto, in prima tv su Rai 1, va in onda il film francese sull'arresto di Michel Fourniret. L'uomo, che nel 2004 ha confessato d'aver rapito, stuprato e ucciso otto ragazze, è morto nel 2021

In prima tv su Rai 1 martedì 28 agosto, A un passo dalla verità racconta la vera storia dello spietato serial killer francese Michel Fourniret, a partire dal suo arresto e poi - a ritroso - tra le fila delle indagini.

Il film, tratto dal libro La mesange et l'ogresse di Harold Cobert, in Francia e in Belgio è andato in onda come miniserie in due puntate. Nel ruolo dei protagonisti troviamo Philippe Torreton (Michel Fourniret) e Isabelle Gelinas (Monique Oliver, moglie e complice di Michel).

La vera storia di Michel Fourniret

Michel Fourniret, morto in carcere il 10 maggio 2021, è stato un sanguinoso e spietato serial killer francese con cittadinanza belga.

Arrestato nel 2003 dopo una complessa indagine, che ha visto collaborare intensamente la polizia francese con quella belga, nel 2004 ha confessato di aver rapito, stuprato e ucciso otto ragazze tra gli anni Ottanta e i Duemila (ma, secondo l'accusa, gli omicidi sarebbero stati almeno dieci di più). Nel 2020, una nuova confessione ha portato alla risoluzione di uno spaventoso cold case. Dietro alla morte di Estelle Mouzin, una bambina di nove anni scomparsa dalla cittadina di Guermantes nel 2003, c'era lui.

Soprannominato "l'orco delle Ardenne", Fourniret venne denunciato dalla moglie, Monique Olivier, fino ad allora sua complice. A far cedere la donna fu la condanna al carcere di Michelle Martin, moglie di un altro assassino, Marc Dutroux. Nonostante la denuncia, Olivier è stata condannata all'ergastolo per aver commesso un omicidio e per aver aiutato il marito in altri sei.

Due dei corpi delle vittime di Fourniret sono stati rinvenuti vicino al castello di Sautou, in cui l'uomo ha a lungo vissuto.