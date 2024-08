Di premi, in carriera, Riccardo Scamarcio ne ha vinti diversi: Ciak d'oro, Globi d'oro, Nastri d'argento. Lunedì 27 agosto, tuttavia, ha ricevuto un riconoscimento speciale: il premio Stupor Mundi 2024.

Il riconoscimento, alla sua prima edizione, viene assegnato dall'Amministrazione Comunale di Andria alle eccellenze locali del mondo della cultura, delle scienze, delle arti e del sociale. L'obiettivo? Valorizzare e promuovere il territorio col suo Castel del Monte, Patrimonio dell’Umanità dell'UNESCO.

Perché Riccardo Scamarcio

La cerimonia di assegnazione del premio Stupor Mundi è andata in scena nella serata di lunedì 27 agosto a Castel del Monte, un luogo denso di storia, legato alla figura dell’imperatore Federico II di Svevia (ancora oggi simbolo di tolleranza e pace).

"Riccardo Scamarcio rappresenta un simbolo delle radici e delle storie che dalla nostra terra si diffondono nel mondo, proprio come Federico II di Svevia e il suo legame con Castel del Monte": così la sindaca di Andria, Giovanna Bruno, ha motivato il premio.

L'attore, dal canto suo, si è detto pieno di gratitudine. "Questo premio ha un titolo molto importante non solo per me, ma per tutti gli andriesi e per gli italiani in generale. Federico II di Svevia è una figura fondamentale che ha influenzato la nostra cultura e storia", ha detto. Per poi spiegare di avere un legame profondo con Castel del Monte, che va oltre la possibilità di girarci - un domani - un film: "Ho un legame ancestrale con questo luogo, è il mio posto magico, dove ho iniziato a sognare e a sviluppare il mio rapporto con l’arte e il cinema".