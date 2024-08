Mindcage, il film con John Malkovich arriva in prima tv su Sky

In questo avvincente thriller diretto da Mauro Borrelli, i detective Jake (Martin Lawrence) e Mary (Melissa Roxburgh) cercano l'aiuto di un serial killer incarcerato chiamato “L’Artista” (John Malkovich) per trovare un assassino imitatore. Lunedì 19 agosto alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Sky Cinema presenta “ Mindcage - Mente criminale ”, in onda lunedì 19 agosto alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand . Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K .

Un thriller soprannaturale che esplora il sovrumano utilizzando l'iconografia religiosa: Mauro Borrelli dirige Martin Lawrence e Melissa Roxburgh nei panni di due investigatori che si ritrovano a dover chiedere aiuto a uno spietato serial killer già arrestato in precedenza - John Malkovich - per riuscire a entrare nella mente criminale che si nasconde dietro a un caso da risolvere.



la SINOSSI

In questo avvincente thriller, i detective Jake (Martin Lawrence) e Mary (Melissa Roxburgh) cercano l'aiuto di un serial killer incarcerato chiamato “L’Artista” (John Malkovich) per trovare un assassino imitatore. Mentre Mary cerca indizi nella brillante ma contorta psiche dell'Artista, lei e Jake vengono attirati in un diabolico gioco del gatto e del topo, correndo contro il tempo per stare un passo avanti all'Artista e al suo emulatore…

