The Nun II, il film horror è in prima tv su Sky Cinema e su Now

Arriva su Sky Cinema in prima TV “THE NUN II”, l’horror diretto da Michael Chaves in onda mercoledì 7 agosto alle 21:00 su Sky Cinema Suspense, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

THE NUN II, il tanto atteso sequel del film campione d'incassi THE NUN, l'opera di maggior successo dell’universo The Conjuring, promette di portare il terrore a nuovi livelli. Nel cuore della tranquilla campagna francese, un prete viene brutalmente assassinato, segnando l'inizio di una nuova ondata di terrore. Un male antico e insidioso sta diffondendo la sua ombra oscura, mettendo a rischio la vita e l'anima di chiunque entri in contatto con esso. Al centro della storia Suor Irene (Taissa Farmiga), che torna a combattere il male. Dopo essere sopravvissuta a un precedente incontro con Valak (Bonnie Aarons), la suora demoniaca, Irene si trova nuovamente faccia a faccia con questo essere malvagio. La sua fede e il suo coraggio saranno messi a dura prova mentre si addentra in un incubo fatto di paura, sacrilegio e orrore puro.