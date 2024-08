Megalopolis, Lauren Pagone parla dei baci sul set di Coppola

"Ero scioccata. Non mi aspettavo che mi baciasse e abbracciasse in quel modo. Sono stata colta di sorpresa. E posso dirti che è venuto da noi un paio di volte", ha commentato l'attrice. Lauren Pagone ha lavorato a diversi progetti in studio negli ultimi anni, tra cui “Mayor of Kingstown” di Paramount+ e “City on Fire” di Apple TV+ e afferma che la situazione era insolita. In ogni altro progetto realizzato cui ha partecipato, un coordinatore dell'intimità era a disposizione durante tutte le scene in cui erano previste scene di nudo. Diverse attrici sono state autorizzate a girare in topless per la sequenza del nightclub, secondo un foglio di chiamata esaminato da Variety. Lauren Pagone non appariva nuda e indossava un top con profonda scollatura.

NESSUN COMMENTO DALLO STAFF DI COPPOLA



Lauren Pagone ha deciso di farsi avanti quando un'altra donna, Rayna Menz, ha dichiarato a Deadline di essere una delle attrici viste in uno dei due video pubblicati da Variety. Menz ha detto che Coppola "non ha fatto nulla per mettere a disagio me o chiunque altro sul set". Menz non ha risposto a un'e-mail di Variety che richiedeva ulteriori commenti. Lauren Pagone era sconvolto dal fatto che Menz parlasse a nome dell'intero cast e della troupe del film: “Non apprezzo nessuno che parli per me. Non parlerei mai a nome di un altra attrice -aggiunge Pagone- ho tenuto la bocca chiusa. Sono rimasta zitto. Ma è frustrante che lei dica "ehi, è stato fantastico per tutti" quando non sa cosa provavano gli altri. Non puoi parlare per nessuno se non per te stesso. La mia esperienza è stata diversa”. Un portavoce di Coppola ha detto che nessuno era disponibile per commentare la versione di Lauren Pagone.