Rayna Menz, la comparsa del film Megalopolis che secondo un video esclusivo diffuso lo scorso venerdì da Variety sarebbe stata baciata dal regista Francis Ford Coppola durante le riprese di una scena insieme ad altre giovani colleghe a seno nudo o minimamente vestite, ha smentito le accuse sul comportamento inappropriato del regista. L’attrice ha spiegato su Instagram di essere disgustata dall’insinuazione che Coppola si sia comportato in modo tutt’altro che professionale, e ha invece ribadito il grande onore di aver lavorato con la leggenda del cinema. “Non ha fatto nulla per mettere a disagio me o chiunque sul set”, ha inoltre dichiarato a Deadline. “Mi sono sentita disgustata, sono stata colta di sorpresa perché era un set chiuso. Che qualcuno avesse un video è semplicemente ridicolo e super poco professionale. È disgustoso perché ha sempre parlato solo di quanto sia meravigliosa sua moglie. Sua moglie era sul set con noi, quasi tutti i giorni. È disgustoso vedere quel video e il modo in cui cercavano di trasmettere un messaggio. Semplicemente disgustoso”. Menz ha proseguito: “Era tutto falso. In effetti, sono stata io a chiedergli di ballare. Gli ho chiesto di ballare, davanti a tutti gli altri. Ecco perché è così divertente che questa storia sia venuta fuori. Ha detto anche qualcosa sulla falsariga di – attenzione, è successo più di un anno fa, quindi non è una citazione corretta – ma ha detto qualcosa del tipo, “sono un gentiluomo e non direi mai di no ad una donna”. E poi abbiamo ballato il valzer, al ritmo della musica da club. Non era altro che un professionista, un gentiluomo, era come questo simpatico nonno italiano, che correva sul set. È stato davvero divertente. È una persona gentile e generosa”.