Bufera Megalopolis, Coppola bacia le comparse sul set. VIDEO

L'85enne Coppola, che alla vigilia di Cannes ha perso la moglie e braccio destro Eleanor con cui è stato sposato dal 1963, ha pagato di tasca sua l'intero costo (120 milioni di dollari) del film, ambientato in una futuribile New York distopica ispirata all'antica Roma: di conseguenza la produzione non aveva un ufficio del personale indipendente a cui le giovani comparse avrebbero potuto far capo per presentare eventuali lagnanze. Le imbarazzanti sequenze sembrano corroborare le accuse del Guardian di comportamenti "inappropriati" di Coppola sul set: "Cercava di mettere le comparse nell'umore giusto", aveva scritto all'epoca il quotidiano britannico. "Ho lavorato con registi davvero importanti. Questo comportamento è insolito: il massimo che abbia mai visto fare è dire qualcosa come, 'energia, ragazzi'", ha detto una fonte. "Non ho mai visto nessuno sul set, e questo comprende anche gli operatori, toccare chi sta dall'altra parte della macchina da presa", ha aggiunto. Le clip incriminate, in cui recita l'attrice Nathalie Emmanuel, furono girati il 14 febbraio 2023 al Tabernacle, una sala di concerti di Atlanta. La descrizione delle riprese, consultata da Variety, afferma che le attrici nei ruoli femminili avevano ricevuto il nulla osta a girare in topless o "seminude". Le riprese avevano coinvolto 150-200 persone, comparse e troupe comprese. Coppola, alla regia, era più volte entrato in scena baciando e abbracciando alcune delle ragazze, a volte inavvertitamente rovinando il lavoro appena svolto. La fonte ha aggiunto che dopo una serie di 'take', il regista aveva preso un microfono per annunciare: "Scusate se mi sono avvicinato per baciarvi. Sappiate che l'ho fatto esclusivamente per il mio piacere". I portavoce del regista hanno diffuso due comunicati di individui legati alla produzione: uno di questi, Darren Demetre, aveva ammesso che "nei due giorni in cui fu girata la scena di un film in un locale notturno che evocava lo Studio 54, Francis si era aggirato sul set abbracciando e baciando sulla guancia il cast e le comparse. Era il suo modo di ispirare e creare l'atmosfera di un club". Demetre aveva aggiunto di non essere al corrente se qualcuno si fosse lamentato. Acquistato da Lionsgate tra recensioni contrastanti, Megalopolis dovrebbe uscire nelle sale Usa il 27 settembre, con Coppola che pagherà anche i costi della promozione. L'8 dicembre il regista dovrebbe ricevere un premio del Kennedy Center, uno dei maggiori riconoscimenti Usa per le arti.

