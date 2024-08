Magna Graecia Film Festival, Tim Robbins in concerto

Venerdì 2 agosto Tim Robbins si esibirà in concerto con la formazione The Rogues Gallery Band. L’evento si svolgerà presso l’Arena porto di Catanzaro

Mercoledì 31 luglio Tim Robbins ha fatto il suo arrivo al Magna Graecia Film Festival. L’attore e regista statunitense ha espresso parole d’amore per il nostro Paese: “Ogni volta che visito l'Italia, ne trovo una diversa in ogni regione”.

magna graecia film festival, ospite tim robbins

Si è alzato il sipario sulla ventunesima edizione del Magna Graecia Film Festival, in programma a Catanzaro fino al 4 agosto. Mercoledì 31 luglio Tim Robbins è arrivato in città prendendo parte a una conferenza stampa. Come riportato dall’ANSA, nel corso della conversazione l’attore ha dichiarato: “La Calabria è un buon luogo per fare vacanza. È incantevole. Vengo da Ponza, dove ho fatto una bellissima vacanza. Ogni volta che visito l'Italia, ne trovo una diversa in ogni regione. Firenze, Milano, Venezia, Cesenatico, la Calabria, la sensazione è come se stessi visitando un paese diverso ogni volta”.

L’attore ha poi inviato un messaggio ai giovani desiderosi di debuttare nel mondo della settima arte: “Auguro loro buona fortuna, gli consiglio di seguire il proprio cuore e di non accettare un no come risposta”. Infine, Tim Robbins ha concluso: “Devono essere forti ed al contempo umili, senza atteggiarsi a fare gli esperti, perché gli esperti non esistono. Fate film senza chiedere il permesso". L’attore ha poi posato per i flash dei fotografi.