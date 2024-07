L'attore di “Enola Holmes” è un uomo adulto che si ritrova nell'incubo nel quale ha vissuto per tutta la sua infanzia. La creatura che lo ha perseguitato da bambino ora minaccia di prendere suo figlio. La pellicola arriva in autunno negli States

Bagman , che uscirà nelle sale cinematografiche americane prima della fine del mese di settembre, non ha ancora una data di distribuzione italiana ma il progetto, una regia di Colm McCarthy, incuriosisce il pubblico italiano e gli amanti del genere, specie dopo la visione del trailer ufficiale , disponibile in lingua originale . Protagonisti della storia il britannico Sam Clafin e un inquietante persecutore di bambini che gira armato di forbici affilate e una borsa terrificante.

Il trailer ufficiale di Bagman, nell'anticipare le atmosfere da incubo di una storia ambientata ai giorni nostri, svela la cura dei dettagli di quello che a tutti gli effetti sembra un horror tradizionale ma curato nei dettagli che mira a terrorizzare il pubblico facendo leva su paure ancestrali in grado di togliere il fiato a grandi e piccini. Bagman è la versione moderna di una creatura mitica , l'uomo nero, si direbbe, che rapisce i bambini, che osserva da lontano e ghermisce i più innocenti, spinto da una malvagità senza motivazioni, che affonda nelle radici della Terra. Patrick McKee (Sam Clafin) lo conosce molto bene perché lo ha incontrato quando era piccolo riuscendo miracolosamente a sfuggirgli. Una volta adulto, l'uomo si ritrova paralizzato dallo stesso terrore che ha provato da bambino. Bagman è tornato per reclamare suo figlio e lui deve proteggerlo a ogni costo.

Il cast del film con Sam Clafin

La clip col trailer di Bagman alterna jumpscare a scene apparentemente calme accompagnate dal suono inquietante del cursore che scorre nella chiusura lampo della borsa del killer senza volto che è sempre in agguato fuori dalle finestre della famiglia del protagonista.

Nel cast della pellicola distribuita negli States da Lionsgate troviamo oltre a Clafin, che ha accumulato nel suo curriculum un buon numero di ruoli per il grande e il piccolo schermo tra cui figura anche un'incursione nel genere horror nel 2014 col film inglese Le origini del male di John Pogue, Antonia Thomas, che è famosa per la sua lunga partecipazione alla serie The Good Doctor. Tra gli interpreti anche Steven Cree e William Hope.

McCarthy, che ha diretto già altri horror, vedi Outcast (2010) e La ragazza che sapeva troppo (2016) e molti episodi di serie tv si successo tra cui Peaky Blinders, ha lavorato su un copione scritto da John Hulme, autore del film documentario Blood, Sweat & Tears: A Basketball Exorcism.