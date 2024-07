Mio figlio, tutto ciò che c'è da sapere sul film turco

Il film con protagonista Kivang Tatlitug, già visto ne La ragazza e l'ufficiale e nella nuova soap The Family, va in onda in prima tv su Canale 5 venerdì 19 luglio. Al centro della trama, il rapporto tra un padre e suo figlio affetto da un disturbo della comunicazione

Mio figlio, titolo originale Hadi be oglum, è un film turco con protagonista l'amatissimo KIvanç Tatlitug.

In onda in prima tv su Canale 5 venerdì 19 luglio, racconta il rapporto tra un padre single e suo figlio affetto da un disturbo dalla comunicazione.

Mio figlio, la trama

KIvanç Tatlitug veste i panni di Ali, pescatore e skipper sulla barca del padre Hasmet (Yücel Erten). Quando era un ragazzo scapestrato e senza pensieri, Ali ha incontrato la silenziosa Leyla (Büsra Develi), e se ne è innamorato. La donna, con cui ha trascorso giorni di passione, è poi sparita senza preavviso. Tornando solo dopo aver dato alla luce Efe.

A preoccuparlo ora è proprio il figlio Efe (Alihan Türkdemir), che sembra non comunicare col mondo esterno: il suo sguardo è sempre basso, e non parla.

Già quando era molto piccolo, Ali pensava che qualcosa nel bambino non andasse. Ma Hasmet lo rassicurava. E gli diceva che, in ogni caso, avrebbe fatto come lui quando la moglie è morta: lo avrebbe cresciuto da solo, al meglio delle sue possibilità.

Ma Ali non è solo: tutta la comunità si prende cura del bambino, tenendolo quando lui è in mare, controllandolo, coccolandolo. E amandolo per come è.

Tutto cambia quando Efe ha uno spasmo, e il papà lo porta in ospedale. L'uomo si sente impotente, di fronte a quel bambino che mai lo ha guardato negli occhi. Ma presto scopre qualcosa di straordinario: quando suo figlio una sera scappa, lo ritrova in un locale, a muovere le dita a tempo di musica davanti a un pianoforte. Grazie alla musica e a una tastiera, Efe esce dal suo guscio. E Ali impara a comunicare con lui, con la consapevolezza che - grazie all'amore - tutto andrà bene.