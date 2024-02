Cenere, trama e cast del film turco tra i più visti su Netflix

I film turchi, in Italia, piacciono molto. E Cenere non fa eccezione. La pellicola, sbarcata su Netflix lo scorso 9 febbraio, è al secondo posto dei film più visti sulla piattaforma. Ma perché piace tanto, e di cosa parla?

Cenere, trama

In lingua originale, il titolo è Kül. Il nome Cenere deriva invece dal nome del romanzo che cambia la vita della protagonista. Al centro della trama troviamo una coppia giunta al suo decimo anniversario di matrimonio: Gökçe (Funda Eryigit) e Kenan (Mehmet Günsür). Quando la donna trova la bozza di un romanzo, dal titolo Cenere, la sua vita cambia. In lei nasce un sentimento nuovo, un entusiasmo rinnovato, e la voglia di cercare a Istanbul i luoghi narrati in quelle pagine. Ma, soprattutto, Gökçe avverte un desdiderio: quello di trovare il protagonista del libro, un falegname di nome Metin Ali (Alperen Duymaz), per il quale avverte un forte e inspiegabile passione.