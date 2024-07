Santecchia Horror Festival, il cinema della paura arriva in Cilento

Un festival nato dalla sinergia tra il regista Luigi Scarpa e il team dell’Anatema di Santa Santecchia

Dalla sinergia di Luigi Scarpa, direttore del festival e regista horror pluripremiato e il team dell’Anatema di Santa Santecchia, nasce questo nuovo progetto, che si pone come obiettivo quello di portare il cinema horror in questa zona dell’Italia, dall’indiscusso fascino esoterico e di allargare il suo raggio di azione verso un pubblico nazionale e internazionale, coinvolgendo come ospiti le eccellenze del cinema Horror made in Italy. Il festival che si svolgerà a Gioi, nel periodo estivo, dal 31 luglio al 4 agosto 2024, è pensato per essere un’esperienza totalmente immersiva, che coinvolgerà l’intero borgo: proiezioni speciali nelle location più suggestive, tour guidati nei boschi e alla ricerca di vecchi casolari per un vero e proprio location scouting, workshop e incontri, aperitivi e momenti conviviali, per assaporare tutte le bellezze che la terra cilentana è in grado di offrire.