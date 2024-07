Dawn - Sussurri nella notte, tutto sul film

I romanzi fanno parte della prima serie interamente scritta da Andrew Neiderman , ghost writer inizialmente assunto per portare a termini i lavori della scrittrice statunitense Virginia C. Andrews scomparsa a soli 63 anni.

Dal cast alla regia passando per la sinossi, la guida completa all’ultimo film della serie ispirata alla saga scritta interamente da Andrew Neiderman , ghost writer della scrittrice statunitense Virginia C. Andrews .

Dawn - Sussurri nella notte, la trama e la messa in onda

L’ufficio stampa Rai ha condiviso la sinossi ufficiale della pellicola: “Protagonista è Christie Longchamp, che dopo la tragica morte dei genitori, dovrà scoprire il segreto che si nasconde dietro l’hotel di famiglia, da sempre fonte di tribolazioni e tragedie. Per vincere la maledizione dovrà fare un viaggio in Virginia, nella piantagione dov’è nata, per poi tornare a Cutler’s Cove e sconfiggere la maledizione che ha tormentato la sua famiglia per generazioni”. Il film andrà in onda lunedì 1° luglio su Rai Due

Dawn - Sussurri nella notte, il cast

Come riportato da Imdb, Megan Best interpreta Christe, la protagonista della pellicola, al suo fianco Khoebe Clarke, Joey McIntyre, Clara Alexandrova, Corey Woods, Matthew James Dowden, Dane Schioler e Chelsee Reist. Jacquie Gold ha firmato la regia, mentre Alison Lea Bingeman ha scritto la sceneggiatura.