Dopo "Dawn", andato in onda lunedì 17 giugno, martedì 18 è la volta del secondo capitolo della saga, anch'esso in prima visione su Rai 2. Gli ultimi due appuntamenti, "Fantasmi del passato" e "Sussurri nella notte", verranno trasmessi il 24 giugno e l'1 luglio

La saga cinematografica di Dawn è tratta dai romanzi dell'americana V.C. Andrews, e dai suoi best-seller capaci di combinare alla perfezione romanticismo e oscurità.

Dopo Dawn, andato in onda lunedì 17 giugno, martedì 18 è la volta di Dawn - Segreti sepolti. Lunedì 24 toccherà invece a Fantasmi del passato mentre, a chiudere, ci sarà l'1 luglio il film Sussurri nella notte.

Tutti e quattro i capitoli sono in programma in prima tv assoluta su Rai 2.

Dawn - Segreti sepolti, la trama

Diretto da Linda-Lisa Hayter, Dawn - Segreti sepolti si colloca immediatamente dopo gli eventi di Dawn.

Dawn ha lasciato il Cutler Dove, l'albergo che la sua famiglia possiede in Virginia, per studiare alla più prestigiosa scuola d'arte di New York. Il sogno di diventare una cantante sta per avversarsi. Tuttavia, Dawn non riesce a togliersi dalla testa Jimmy, il suo ragazzo, con cui ha condiviso un grande amore ma anche grandi segreti. Quando però nella scuola arriva Michael Sutton, nuovo insegnante e star della musica, in lei nasce un sentimento. I due si innamorano, provano immense emozioni. Poi, all'improvviso, Michael scompare spezzando il cuore di Dawn, che si ritrova ancora una volta vittima della perfida nonna Lillian. Davvero sarà ancora una volta Jimmy, la sua sola ancora di salvezza?