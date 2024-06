Dawn - Fantasmi dal passato, trama e cast del film

Aiutata da Jimmy, Dawn Longchamp riesce finalmente a riprendersi Christie. Tornata a Cutler’s Cove assume la direzione dell’albergo, sposa il fidanzato e conosce il compagno della mamma: tuttavia, ad attenderla ci sono altri segreti. Questa la trama del film in onda in prima tv su Rai 2 lunedì 24 giugno

Lunedì 24 giugno va in onda in prima tv su Rai 2 Dawn - Fantasmi dal passato. Si tratta del terzo capitolo della saga cinematografica tratta dai libri di V. C. Andrews, dopo Dawn e Dawn - Segreti sepolti.

Dawn - Fantasmi dal passato, la trama

Dawn (Brac Bassinger) ha partorito la piccola Christie, ma l'ha ben presto vista sparire dopo che la sua perfida nonna, Lillian Butler, l'ha data in adozione senza il suo consenso. Con l'aiuto di Jimmy (Khobe Clarke) e dell’avvocato dell’hotel, riesce a ritrovare la bambina. E, accantonato il sogno di diventare una cantante, torna a Cutler’s Cove per gestire l'albergo. Nel frattempo Jimmy viene congedato, e i due riescono finalmente a convolare a nozze. Ma Randolph (Jason Cermak), distrutto dalla morte della madre, vede in Christie la sua unica ragione di vita. Non riuscendo a superare la morte della madre, cerca conforto nell'alcol e - persa la lucidità - comincia a vagare senza una meta credendo che la mamma sia in realtà ancora viva.

Per Dawn, tuttavia, la vita è ben lungi dall'essere scontata. Il fratello Philip (Dane Schioler) è ossessionato da lei, Rundolph viene trovato morto, e la ragazza è costretta a parare gli attacchi di Clara (Elyse Maloway), convinta che non sappia gestire l'albergo.

Cosa succederà? A svelarlo sarà, lunedì 24 giugno, Dawn - Segreti sepolti.