Deadpoll & Wolverine, nel nuovo teaser appare Sabretooth

Manca meno di un mese all’uscita al cinema di Deadpool & Wolverine e i Marvel Studios continuano ad alimentare l’attesa dei fan per il film che segnerà l’ingresso ufficiale Nel MCU dei due personaggi interpretati da Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Deadpool & Wolverine sarà nelle sale italiane dal 24 luglio e Marvel ha condiviso un teaser che presenta un nuovo villain, già noto ai lettori dei fumetti degli X-Men. Potete vedere il nuovo teaser nel video in fondo a questo articolo.

Tyler Mane torna nei panni di Sabretooth

Nel filmato di poco più di un minuto, in cui vediamo ancora una volta Deadpool chiedere aiuto a Wolverine per affrontare una nuova minaccia che mette in pericolo tutto il suo mondo, sul finale appare il personaggio di Sabretooth, nemico di lunghissima data di Wolverine. Lo scontro viene anticipato da Deadpool con quello stile tipicamente cinematografico che ha caratterizzato da sempre tanto i fumetti quanto i precedenti film del personaggio. Nella scena, infatti, Ryan Reynolds introduce lo scontro tra Wolverine e Sabretooth presentandolo così: “La gente ha atteso decenni per questa lotta. Non sarà facile”. A interpretare il ruolo di Sabretooth è Tyler Mane, già visto nel 2000 in X-Men. Insomma, ci attende una interessantissima rivincita.