Street Fighter, la data di uscita del film

L’attesissimo film live-action di Street Fighter finalmente ha una data d’uscita.

Sony e Legendary hanno annunciato mercoledì 26 giugno 2024 che la loro pellicola basata sui classici videogiochi di Capcom uscirà nei cinema il 20 marzo 2026. La notizia della data di uscita arriva poco dopo la comunicazione che Danny e Michael Philippou, i registi gemelli australiani celebri per il loro horror prodotto da A24 intitolato Talk to Me, hanno lasciato la regia di questo progetto. I dettagli sulla trama dell'adattamento cinematografico sono ancora segreti, ma è probabile che presto sarà annunciato il nome di un nuovo regista che sostituirà i gemelli Philippou.

Sarà Sony a distribuire il film, che è co-sviluppato e prodotto con Capcom. Era l’aprile 2023 quando Legendary ha annunciato l'acquisizione dei diritti per il film e la TV di Street Fighter, una delle serie più iconiche e influenti nella storia dei videogiochi.



L’iconico videogame I giochi di Street Fighter ruotano attorno a un torneo internazionale di arti marziali in cui combattenti di tutto il mondo competono per dimostrare la loro forza e le loro abilità. Il franchise ha guadagnato enorme popolarità con l'uscita di Street Fighter II nel 1991, che ha introdotto mosse assai rivoluzionarie, per esempio gli attacchi combo e tante azioni speciali, influenzando con il proprio nuovo stile i giochi arcade e quelli per console domestiche. I titoli successivi hanno ampliato l'universo del gioco, introducendo nuovi personaggi, trame più elaborate e complesse e migliorie sul piano della meccanica di gioco.

Vendute più di 49 milioni di copie in tutto il mondo Dal lancio del franchise di Street Fighter nel 1987 a oggi, sono stati vendute più di 49 milioni di copie in tutto il mondo. Questi numeri rendono Street Fighter uno dei franchise più conosciuti e con i maggiori incassi di tutti i tempi. L'episodio più recente, Street Fighter 6, è stato pubblicato su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S e PC tramite Steam nel giugno 2023. In passato, i giochi hanno ispirato anche film live-action come Street Fighter, diretto da Steven De Souza nel 1994 e con Jean-Claude Van Damme protagonista (potete vedere un frame del film nella foto usata come visore in questo articolo), e Street Fighter: The Legend of Chun-Li.

Il weekend in cui uscirà è per ora libero da altre uscite Mentre il weekend del 20 marzo 2026, data in cui è previsto l’arrivo di Street Fighter sul grande schermo, è al momento libero da altre uscite, altri titoli che dovrebbero uscire in quel periodo includono The Cat in the Hat della Warner Bros (previsto per il 6 marzo), la nuova versione de L'Esorcista di Mike Flanagan - atteso per il 13 marzo - e il sequel del successo al botteghino Super Mario Bros. - Il film (The Super Mario Bros. Movie) della Universal, che approderà nelle sale il 3 aprile del 2016. approfondimento Super Mario Bros 2 si farà: Nintendo annuncia la data d'uscita