Street Fighter 6, svelato il trailer del gameplay. VIDEO

Tra pochi mesi è in arrivo il videogioco Street Fighter 6. Ieri sera, nel corso dello State of Play è stato svelato il un nuovo trailer del gameplay dedicato a Zangief, Lily e Cammy, due vecchie conoscenze per il gioco di combattimento pubblicato da Capcom e una new entry assoluta. Il gioco, che permetterà di vestire i panni di lottatori leggendari, includerà alcune novità rispetto al passato, oltre alla rinnovata veste grafica, come il nuovo indicatore Drive che permetterà di eseguire cinque diverse tecniche in grado di potenziare con facilità attacco e difesa, la modalità arcade, le partite online, la modalità Allenamento, gli scontri Versus in locale e due nuove modalità chiamate World Tour e Battle Hub. L'uscita è prevista per PlayStation 4, PlayStation 5, Windows e Xbox Series X/S il 2 giugno 2023.

Tre sistemi di combattimento

Street Fighter 6, si legge sul sito di Play Station, offre un sistema di combattimento altamente evoluto con tre tipi di comandi - Classici, Moderni e Dinamici - che consentono di iniziare a giocare rapidamente in base al proprio livello di abilità.

La nuova funzione di telecronaca in tempo reale aggiunge tutto il clamore di un match competitivo, oltre a spiegazioni di facile comprensione sul gioco.

L'Indicatore Drive è un nuovo sistema di gestione delle risorse.