Super Mario Bros 2 si farà: Nintendo annuncia la data d'uscita

Per ora non ci sono dettagli né sulla trama, né su quali nuovi attori o personaggi del famoso roster dei videogame potranno apparire nel nuovo episodio, tuttavia il fatto che Universal e Illumination abbiano già confermato la data d'uscita di Super Mario Bros 2 è già molto per i fan, che non vedono letteralmente l’ora di potersi godere in sala il sequel.

Non soltanto è stato annunciato che il film numero 2 verrà fatto, ma è stata già comunicata la data precisa in cui la pellicola arriverà al cinema: il 3 aprile 2026.

La stretta collaborazione tra la casa di produzione cinamatografica e Miyamoto è una delle ragioni per cui The Super Mario Bros. Movie è stato visto dai fan come fedele all'essenza di ciò che ha reso i videogiochi così popolari.

Per quanto riguarda il modo in cui potrebbe manifestarsi questa espansione, Miyamoto ha detto solo: "Ve lo faremo sapere una volta che saremo pronti a condividere di più…”

La notizia del prossimo film di Mario Bros. è trapelata durante il Mario Day, una celebrazione annuale che Nintendo utilizza per offrire sconti su giochi e dispositivi. Il Mario Day si festeggia il 10 Marzo e il motivo è tanto semplice quanto geniale: MAR10 Day è la sigla, dove il nome Mario è scritto come se fosse appunto il 10 marzo.

Nel frattempo, ieri notte Universal Pictures ha vinto agli Oscar 2024 con Oppenheimer , il film di punta della serata che si è portato a casa sette premi (tra cui Miglior Film, Miglior regia, Miglior attore protagonista e non protagonista, oltre a vari premi tecnici) su 11 nomination iniziali. Invece Super Mario Bros. non è riuscito a ottenere una candidatura nella categoria dei migliori film d'animazione.

Per quanto riguarda la trama della pellicola, forse un piccolo indizio sulla storia è stato svelato nella scena post-credit del film del 2023, che introduceva il personaggio di Yoshi, mostrato all'interno di un uovo nelle fogne sotto Brooklyn e accompagnato da un verso molto familiare per tutti i fan della saga: "Yoshi!!".

Nintendo e Illumination uniscono le forze

“Illumination è una delle forze più di successo nell'animazione”, si legge su un articolo apparso nelle scorse ore sul magazine statunitense Variety.

Illumination ha prodotto successi come la serie cinematografica di Cattivissimo Me, oltre a film come Lorax - Il guardiano della foresta, Pets e Sing. Il prossimo film di Illumination sarà Cattivissimo Me 4, in uscita il 3 luglio 2024.

Per quanto riguarda i giochi di Nintendo, oltre a Super Mario ricordiamo che ci sono tante altre pietre miliari della storia videoludica, tra cui Donkey Kong, The Legend of Zelda, Metroid e Splatoon. Nintendo ha venduto oltre 5,6 miliardi di videogiochi e oltre 800 milioni di unità hardware globalmente.

Le due aziende, già alleate per la produzione del film The Super Mario Bros. Movie dell'anno scorso, che ha incassato oltre 1,3 miliardi di dollari diventando il secondo film con il maggiore incasso nel 2023, si uniranno per produrre il nuovo film animato basato sul mondo di Super Mario Bros., per la gioia dei fan dell’uno e dell’altra (di Nintendo e di Illumination, insomma). E intanto Nintendo ha confermato che inizierà a produrre altri film basati sui propri videogame, per la gioia dei suoi tantissimi (e sfegatatissimi) fan.