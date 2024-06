Downton Abbey 3, svelata la data di uscita del terzo film

L'ultimo episodio sulla famiglia Crawley arriverà nelle sale il 12 settembre 2025. Finora non si conoscono molti dettagli sulla trama, mentre tra le new entry del cast ci sarà Paul Giamatti, che era già apparso nell'omonima serie tv

Downton Abbey 3, il terzo e ultimo film sulla famiglia Crawley e sul loro assortimento di cameriere, maggiordomi, cuochi, autisti e parenti benestanti, uscirà nelle sale il 12 settembre 2025 . Come riporta Variety, la pellicola è attualmente in fase di produzione nel Regno Unito ed è ancora una volta opera di Julian Fellowes, il creatore dell'omonima serie tv che dopo sei stagioni ha ispirato anche i due successivi lungometraggi sequel. Il regista è invece Simon Curtis, che aveva già diretto il precedente episodio Downton Abbey II – Una nuova era.

LA TRAMA

Poco tempo fa Imelda Staunton, che interpreta la Baronessa Maud Bagshaw, aveva annunciato ai microfoni di BBC Radio 2 che il terzo sarebbe stato anche l’ultimo capitolo cinematografico di Downton Abbey. Finora non si conoscono molti dettagli sulla trama, ma Downton Abbey II – Una nuova era si era concluso alla fine degli anni Venti con la triste morte della matriarca della famiglia Crawley, Lady Violet, anche nota come la contessa di Grantham (Maggie Smith), che aveva passato il testimone alla nipote, Lady Mary (Michelle Dockery) per far andare avanti le cose a Downton.