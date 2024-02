Downton Abbey, iniziate le riprese per una nuova stagione della serie

Secondo il Daily Mail, a quasi otto anni di distanza dalla messa in onda degli ultimi episodi, i lavori sul set per una settima stagione procedono in gran segreto. Non è ancora certo il ritorno di tutti gli interpreti più noti, come Hugh Bonneville. Le nuove puntate sarebbero comunque attese entro la fine del 2024

La serie tv in costume Downton Abbey ha segretamente iniziato le riprese di una settima stagione, per un ritorno a sorpresa a poco più di otto anni dalla messa in onda dell'ultima. “Le riprese vanno avanti da alcune settimane ormai, è tutto molto, molto segreto” ha rivelato una fonte vicina al progetto al tabloid britannico Daily Mail. “Ci sono persone che ci stanno lavorando che non hanno mai visto una segretezza del genere. Quelli che lavorano sul set sono stati costretti a firmare accordi di non divulgazione in modo da non rivelare nulla, ma c’è molta eccitazione per il ritorno di Downton. È stato un successo così enorme prima e ci sono così tante altre storie da raccontare, sembrava un peccato non poterne fare più, ma ce l’hanno fatta”. Non è ancora certo il ritorno di tutti gli interpreti più noti, come Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern e Joanne Froggatt, che sono apparsi sia nelle sei precedenti stagioni sia nei due film spin-off. La nuova stagione dovrebbe comunque uscire alla fine del 2024.