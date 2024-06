Addio a Bill Cobbs, attore di Una notte al museo

Scomparso nella sua casa in California, all'età di 90 anni, Cobbs ha recitato in oltre 150 serie tv. I più, tuttavia, lo ricordano come il guardiano del museo del celebre film con Ben Stiller e Robin Williams

Bill Cobbs, attore cinematografico e televisivo, noto per le sue interpretazioni in Una notte al museo, Fratello di un altro pianeta, Il grande e potente Oz e I Soprano, è morto circondato dalla sua famiglia martedì 25 giugno, per cause naturali.

La carriera di Bill Cobbs

"Un amato compagno, fratello maggiore, zio, padre adottivo, padrino e amico, Bill ha recentemente e con gioia festeggiato il suo novantesimo compleanno circondato dai suoi cari": così il fratello, Thomas Cobbs, ha scritto su Facebook.

Vero nome Wilbert Francisco Cobbs, Bills Cobbs nasce il 16 giugno 1934 a Cleveland, in Ohio. Inizia a recitare a teatro, prima di debuttare al cinema nel 1974 con un ruolo minore ne Il colpo della metropolitana (un ostaggio al minuto). Nei primi anni Ottanta recita, sempre con piccole parti, in Una poltrona per due e Silkwood, raggiungendo poi la fama per il ruolo di Walter nel rivoluzionario Fratello di un altro pianeta.

Comincia così una prolifica carriera, che lo vede recitare in oltre 150 serie tv e in veri e propri successi come Una notte al museo.