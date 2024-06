Tamayo Perry, attore dei Pirati Caraibi muore per un attacco di squalo

Dolore e sgomento

Tamayo è stato portato a riva dai bagnini con le moto d'acqua. Le squadre di emergenza ritengono che l'attore possa aver subito più di un morso di squalo. La sua famiglia in questo momento ha chiesto rispetto della privacy. Anche il pubblico è stato avvertito di stare fuori dall'acqua, con segnali di pericolo di squali affissi nell'area. Il capo ad interim della sicurezza oceanica Kurt Lager ha rilasciato una dichiarazione dopo la sua morte e ha detto: "Tamayo Perry era un bagnino amato da tutti, molto conosciuto sulla North Shore, un surfista professionista conosciuto in tutto il mondo. La personalità di Tamayo era contagiosa e, per quanto la gente lo amasse, lui amava di più tutti gli altri. Le nostre condoglianze vanno alla famiglia di Tamayo". Il sindaco Rick Blangiardi ha esortato i fan a rispettare i desideri di privacy della famiglia. Ha detto che la morte è stata una "tragica perdita" e ha aggiunto: "Tamayo era un leggendario marinaio e molto rispettato, un grande membro del nostro team per la sicurezza oceanica; è davvero difficile da immaginare".