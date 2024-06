ON AIR. SEASON O1 porta a Palermo il mondo del cinema e delle serie tv

Claudia Gerini, Marco Giallini, Serena De Ferrari, Giacomo Ferrara, Anna Ammirati insieme agli interpreti del corto “Paracadute”, Jenny De Nucci, Giacomo e Giovanni Nasta, Greta Ragusa, Lucia Balordi, Niccolò Senni sono i protagonisti di ON AIR. SEASON O1. Il progetto è organizzato e diretto da Simona Gobbi e realizzato in sinergia con la Fondazione Federico II e si terrà dal 13 al 15 giugno a Palermo con l’intento di unire il mondo delle serie TV e del cinema con tematiche sociali e che culminerà con la consegna del "Premio Marlù per il Sociale". Tre giornate per mettere a fuoco, insieme agli ospiti, su come cinema e serie tv possono essere “portavoce” del cambiamento sociale. Il cinema e l’audiovisivo, da sempre, hanno toccato temi di rilevanza sociale, dal mondo del lavoro alla disparità di genere, alla emancipazione, fino al disagio giovanile. Il format di ON AIR. SEASON O1 prevede infatti TALK tematici con i protagonisti del mondo dell’audiovisivo che racconteranno le loro esperienze dietro e davanti la macchina da presa e il loro costante impegno per unire intrattenimento a temi di rilevanza sociale.