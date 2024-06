È morto l’attore francese Philippe Leroy, aveva 93 anni

Nato a Parigi il 15 ottobre del 1930, è deceduto questa sera a Roma: era malato da tempo. In carriera quasi 200 apparizioni tra film e tv

L’attore francese Philippe Leroy è morto questa sera a Roma. Aveva 93 anni ed era malato da tempo. Con lui se ne va una leggenda, un autentico personaggio oltre il cinema nonostante le quasi 200 apparizioni tra film e sceneggiati, da Il buco di Jacques Becker (1960) fino agli ultimi successi come Vescovo di Terence Hill nella fiction Don Matteo e all'ultimo congedo sul grande schermo con La notte è piccola per noi di Francesco Lazotti nel 2019.

Gli esordi Nato a Parigi il 15 ottobre del 1930 come Philippe Leroy-Beaulieu, erede di una famiglia aristocratica con sei generazioni di soldati e ambasciatori alle spalle, sdegnoso del suo titolo di marchese, va a scuola dai gesuiti, a soli 17 anni si imbarca come mozzo su una nave per l'America come un personaggio di Joseph Conrad. Una volta rientrato in patria finisce nella Legione Straniera e va a combattere in Indocina ed Algeria, arruolato come paracadutista anche se non si butterà mai da un aereo fino a dopo i 50 anni. Torna dall'Algeria con il grado di capitano e le medaglie sul petto (due legion d'onore e una croce al valore), ma decide di lanciarsi nel cinema e Jacques Becker - colpito dal suo fisico asciutto, l'aria di chi ha visto il pericolo da vicino e conosce le armi - lo arruola nel cast del suo carcerario film Il buco che gli regala un inatteso successo mondiale. L'aria in Francia però è pesante alla vigilia dell'indipendenza d'Algeria e Leroy, passati da poco i 30 anni, capisce che per lui è meglio non restare.

I lavori in Italia Grazie al clima favorevole delle coproduzioni cinematografiche tra Italia e Francia passa la frontiera e sfrutta le poche conoscenze accumulate a Parigi per ottenere qualche ruolo come attore. Lo aiutano Vittorio Caprioli e Franca Valeri che ha incontrato in teatro ed è Caprioli a offrirgli un ruolo in Leoni al sole (1961) sfruttando la sua seconda dote: maniere perfette, portamento aristocratico, aria naturale da gentiluomo. Per entrambi è una sorta di debutto, ma il giovane francese ha molte frecce al suo arco e viene "adottato" a Cinecittà. Dall'avventuroso Riccardo Freda all'impegnato Giancarlo De Bosio, dall'amico Gianni Puccini (quasi un pigmalione) al popolare Luigi Zampa, trova sempre un ruolo adatto, spesso come "villain" crudele e freddo. Poi nel 1965 con Sette uomini d'oro di Marco Vicario ha il ruolo del cervello di una banda di rapinatori, a fianco di Rossana Podestà e di Gastone Moschin. Il film è campione d'incassi dell'anno e frutterà anche un sequel. Diventa il suo passaporto per un mestiere che non gli assomiglia ma che lo renderà invece una figura doppia e ricorrente nel cinema italiano: gentiluomo raffinato da una parte, antagonista spietato e crudele dall'altro.