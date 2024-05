Sky è Main Partner Media al Biografilm Festival 2024

Alla kermesse felsinea sarà presentato in concorso il film documentario in collaborazione con Sky Documentaries "Prima della fine. Gli Ultimi giorni di Enrico Berlinguer", in uscita al cinema il 13 giugno. A Bologna anche le proiezioni speciali di due titoli di Sky Arte: "Gli italiani e il fumetto", il 10 giugno e "Borromini e Bernini. Sfida alla perfezione" il 4 giugno. E Sabato 8 e domenica 9 giugno su Sky Cinema Drama la maratona VITE DA FILM

Sky Arte, Sky Cinema e Sky Documentaries sono Main Partner Media della 20ª edizione del Biografilm Festival – International Celebration of Lives 2024 che si terrà a Bologna dal 7 al 17 giugno. Sarà presentato in anteprima al Biografilm Festival martedì 11 giugno, alle 21, al Pop Up Cinema Jolly di Bologna, il film documentario Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer di Samuele Rossi prodotto da Echivisivi in coproduzione con Salice Production e Solaria Film e in collaborazione con Sky Documentaries, AAMOD Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission. A 40 anni dalla scomparsa, il film in concorso al festival è in uscita al cinema il 13 giugno e ricorda il leader del PCI, ripercorrendo le sue ultime ore.

Da Gli italiani e il fumetto a Borromini e Bernini All’interno della kermesse, sarà presentato il 10 giugno alle 21.30 al Chiostro di Santa Cristina, Gli italiani e il fumetto, nell’ambito dell’OMAGGIO AL CINEMA CATODICO DI PAOLO CAREDDA organizzato in collaborazione con Opificio Ciclope. Il documentario di Sky Arte, attraverso racconti e aneddoti, esplora la storia e la leggenda del fumetto italiano da Tex a Dylan Dog, da Hugo Pratt ad Andrea Pazienza. Un altro titolo Sky Arte avrà il suo spazio durante il Festival. Borromini e Bernini. Sfida alla perfezione sarà presentato il 14 giugno alle 16 al cinema Lumière sala Scorsese nell’ambito del contenuto speciale VIVI BIOGRAFILM CON GIOVANNI TROILO organizzato in collaborazione con Fondazione Modena Arti Visive. Il documentario Sky Original racconta la storia della rivalità artistica più famosa di sempre e della rivoluzione architettonica che cambia per sempre l’aspetto di Roma. Il titolo è in onda su Sky Arte alle 21.15 di sabato 15 giugno, disponibile anche on demand e in streaming su NOW approfondimento "Borromini e Bernini. Sfida alla perfezione" vince nastro d'argento

Vite da film su Sky Cinema Sabato 8 e domenica 9 giugno Sky Cinema Drama proporrà una programmazione dedicata con la maratona VITE DA FILM, una selezione dei film biografici per rivivere importanti pagine della Storia, della cronaca e della cultura attraverso le vicende di grandi personaggi. Tutti i titoli saranno disponibili anche in streaming su NOW e on demand. Tra i racconti di vite eccezionali troviamo quelle di grandi personaggi che hanno fatto la storia: da Alessandro Magno nel kolossal di Oliver Stone ALEXANDER, interpretato da Colin Farrell, a Winston Churchill in INTO THE STORM – LA GUERRA DI CHURCHILL, il biopic sul grande statista impersonato da Brendan Gleeson. Non mancheranno importanti figure pubbliche italiane come Giulio Andreotti, raccontato nel film premiato a Cannes IL DIVO di Paolo Sorrentino e con Toni Servillo, e Bettino Craxi, i cui ultimi anni sono narrati da Gianni Amelio in HAMMAMET con Pierfrancesco Favino, premiato con il Nastro d’argento. Il calcio trova spazio nelle storie di grandi campioni come MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI di Alex Infascelli, ZLATAN, tratto dal libro “Io, Ibra” di David Lagercrantz, e IL KAISER - FRANZ BECKENBAUER, mentre la musica ha i suoi protagonisti con WHITNEY HOUSTON – UNA VOCE DIVENTATA LEGGENDA con Naomi Ackie e Stanley Tucci, e THE ARTURO SANDOVAL STORY sul celebre musicista jazz cubano con Andy García. Non mancano infine alcuni ritratti di fuorilegge come CAPONE, interpretato da Tom Hardy, LANSKY - UN CERVELLO AL SERVIZIO DELLA MAFIA con Richard Dreyfuss e GOTTI – IL PRIMO PADRINO con John Travolta.