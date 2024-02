"Borromini e Bernini. Sfida alla perfezione" vince nastro d'argento

La premiazione dei Nastri D'Argento Documentari 2024 , assegnati dai Giornalisti Cinematografici italiani, vede tra i vincitori " Borromini e Bernini. Sfida alla perfezione " che riceve stasera, lunedì 26 febbraio ore 18:00 al Cinema Barberini, il Premio per il miglior documentario d’Arte . L'opera, una produzione Sky e Quoiat Films, per la regia di Giovanni Troilo, soggetto di Luca Lancise, racconta la storia di un uomo tutt’uno con la sua arte, senza altra ambizione che quella di riuscire a realizzarla lottando per affermarsi.

la sinossi

Borromini e Bernini. Sfida alla perfezione, è la storia di un uomo che si priva di tutto per inseguire un sogno: conquistare Roma, la città in cui ogni grande artista sa di dover essere. È la storia di un uomo tutt’uno con la sua arte, senza altra ambizione che quella di riuscire a realizzarla lottando per affermarsi. È il racconto della rivoluzione architettonica di un genio solitario che cambia per sempre l’aspetto di Roma, attraverso una sfida personale alle convenzioni e ai pregiudizi, con l’umiltà di apprendere dal passato per inventare il futuro, con il coraggio di portare avanti un’idea pagandone il prezzo fino in fondo. È anche la storia della rivalità più famosa di sempre, quella tra Borromini e Bernini, ma è soprattutto la storia delle sfide architettoniche e umane di Borromini, la storia della rivalità di Borromini con se stesso, un genio talmente legato alla sua arte da trasformarla in un demone che lo divora dall’interno, fino a spingerlo a scegliere la morte pur di toccare l’eternità.