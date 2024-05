Festival del Cinema di Cannes 2024, oggi masterclass con George Lucas

Nella penultima giornata della competizione, il regista e produttore di Star Wars incontrerà il pubblico. Grande attesa anche per il regista iraniano Mohammad Rasulof, che presenterà in Concorso il suo ultimo film The Seed of the Sacred Fig nonostante una condanna in patria che lo ha costretto alla fuga da Teheran. In gara anche il premio Oscar Michel Hazanavicius, che debutterà come regista nel disegno animato di La Plus Précieuse des Marchandises. Fuori Concorso c'è She’s Got No Name di Peter Ho-Su Chan