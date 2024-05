Addio a Morgan Spurlock, il cineasta di Super Size Me morto di cancro

Morgan Spurlock, il regista noto per il documentario candidato agli Oscar "Super Size Me", è deceduto a 53 anni a causa di un cancro. Nel celebre film del 2004, Spurlock aveva esplorato gli effetti fisici e mentali del mangiare esclusivamente cibo di McDonald's per un mese intero.

I problemi di salute dopo "Super Size me"

Spurlock divenne famoso proprio con "Super Size Me", documentario in cui condusse un esperimento che consisteva nel consumare solo cibo di McDonald's per 30 giorni consecutivi. Le regole includevano anche la condizione di dover accettare sempre l'opzione "super-size" se proposta durante l'acquisto. Inoltre, Spurlock fece meno esercizio fisico per adeguarsi al livello medio degli americani. Alla fine dell'esperimento, dichiarò di aver guadagnato 25 libbre (circa 11 kg, ndr) e di aver sofferto di depressione e disfunzione epatica.