Auguri a Maria Grazia Cucinotta, film e carriera dell'attrice

L'artista siciliana, nata il 27 luglio del 1968, spegne 55 candeline. Conosciuta in tutto il mondo grazie al ruolo di Beatrice Russo nel capolavoro di Massimo Troisi, negli Usa è anche nota per le sue esperienze come produttrice

Maria Grazia Cucinotta compie 55 anni di bellezza e successo. L’attrice è nata a Messina il 27 luglio del 1968. Dagli esordi nel campo della moda e della Tv ai grandi film al cinema, primo tra tutti Il Postino di Massimo Troisi, la sua carriera è ricca di grandi interpretazioni che l’hanno resa nota a livello internazionale. Negli Stati Uniti è conosciuta anche come produttrice, per esempio per The Invisible Children e Last Minute Marocco

Maria Grazia Cucinotta inizia a farsi conoscere giovanissima, quando nel 1987 partecipa a Miss Italia per poi essere scelta come valletta da Renzo Arbore per Indietro Tutta. Nel 1989 interpreta la protagonista del videoclip del successo di Zucchero Diamante ed è inviata per i collegamenti dalle sale Totip del Festival di Sanremo