Omen – L’Origine del Presagio, svelata la data di uscita in streaming

Omen – L’Origine del Presagio finalmente ha una data di uscita in streaming: il film prequel della saga horror di Omen, diretto da Arkasha Stevenson, arriverà sulla piattaforma di streaming Disney+ il 30 maggio 2024.



Questo attesissimo horror psicologico è firmato 20th Century Studios ed è stato classificato Certified-Fresh su Rotten Tomatoes. Fa parte della saga iniziata dall'originale Il presagio (The Omen), il film del 1976 diretto da Richard Donner, con protagonista Gregory Peck, nei panni di Robert Thorn, diplomatico statunitense a Roma che il 6 giugno del 1970 viene informato che suo figlio è nato morto. I prelati che gestiscono l'ospedale suggeriscono a Thorn di accogliere un bambino nato contemporaneamente al suo, la cui madre (che è una donna sconosciuta e senza famiglia) è morta di parto. Thorn si lascia convincere e, senza rivelare nulla alla moglie, porta a casa il neonato che in realtà non è il loro figlio biologico. Il bambino viene chiamato Damien. Quando viene nominato Ambasciatore degli Stati Uniti in Gran Bretagna, Thorn, con la moglie Kathie e il piccolo Damien, si trasferisce a Londra. Tutto sembra andare per il meglio, fino a quando il giorno del quinto compleanno di Damien la sua bambinaia, di fronte a tanti bambini che partecipano alla festa di compleanno, si suicida gettandosi dalla finestra con un cappio al collo. Questo prequel racconta l'origine di Damien, quello che è successo prima di essere portato a casa dall'ospedale da Robert e Kathie Thorn.

La novizia americana Margaret interpretata da Nell Tiger Free

Omen – L’Origine del Presagio è ambientato nel 1971 e ha come protagonista l’attrice Nell Tiger Free (Il Trono di Spade), qui nei panni della novizia americana Margaret.

La ragazza si reca a Roma per prendere i voti.

Omen – L’Origine del Presagio rivela gli eventi terribili e demoniaci che porteranno alla nascita di Damien.

Il film è un horror psicologico a tutti gli effetti, che si pone come prequel della classica saga di Omen. La giovane protagonista inviata a Roma per iniziare una vita al servizio della chiesa incontrerà sul suo cammino un'oscurità che la porterà a mettere in discussione la sua stessa fede. Margaret scoprirà che c'è una cospirazione terrificante il cui fine è quello di far nascere l'incarnazione del male. E questa incarnazione ha un nome che i fan della saga dell'orrore conoscono bene: Damien, appunto, interpretato dall'attore britannico (allora quattrenne) Harvey Stephens. A 4 anni, Stephens fu scelto per interpretare il ruolo con cui divenne famoso, quello di Damien Thorn, l'anticristo nel film Il presagio (The Omen). Richard Donner ha dichiarato in un'intervista alla AMC che il bambino ebbe il ruolo dopo che aveva colpito il regista nelle parti basse. Per interpretare Damien, gli vennero tinti i capelli di nero, visto che era biondo. approfondimento Omen- L'origine del presagio, il trailer del prequel della saga horror

Il cast

La pellicola è interpretata da Nell Tiger Free (Servant), Tawfeek Barhom (Maria Maddalena), Sonia Braga (Il bacio della donna ragno), Ralph Ineson (The Northman), Nicole Sorace (The Good Mothers), Andrea Arcangeli (Il Divin Codino), con Charles Dance (Il Trono di Spade) e Bill Nighy (Living). Nel cast del film anche altri attori italiani come Dora Romano, Mia McGovern Zaini, Eugenia Delbue, Giacomo Henri Dossi, Guido Quaglione e Charita Cecamore.

Trovate il trailer ufficiale di Omen – L’Origine del Presagio nel video che in alto, nella clip posta in testa all’articolo.