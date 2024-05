Mascaria, la vera storia del film con Fabrizio Ferracane

Andrà in onda questa sera in televisione su Rai 1 un lungometraggio che racconta la vicenda di un uomo che si è ribellato alla mafia e che, per questo motivo, è stato calunniato. Il film racconta la storia vera dell'imprenditore Pietro Ferrara. Ecco la vera storia che sta dietro alla pellicola che andrà in onda oggi, 23 maggio 2024, a partire dalle 21.30 in occasione della Giornata della Legalità

Il titolo Mascaria trae origine dalla parola "mascariare" (che in siciliano significa “calunniare”). E infatti racconta proprio una storia di calunnia, quella che coinvolge l'imprenditore Pietro Ferrara. Costui è stato un siciliano che ha deciso di ribellarsi alle minacce della mafia e per questo motivo è diventato vittima di calunnie.

Andrà in onda questa sera in televisione su Rai 1 Mascaria, un lungometraggio che racconta la vicenda di un uomo che si è ribellato alla mafia e che, per questo motivo, è stato calunniato. Il film racconta la storia vera dell'imprenditore Pietro Ferrara, qui interpretato dall’attore Fabrizio Ferracane. Dunque dietro la pellicola - che andrà in onda oggi, 23 maggio 2024, su Rai 1 a partire dalle 21.30 in occasione della Giornata della Legalità - c’è una storia vera.

Pietro Ferrara è nato e cresciuto in Sicilia, dove si è trovato a dover affrontare le richieste oppressive della mafia locale che imponeva a lui, così come a tutti gli altri, il pizzo per consentirgli di lavorare. Stancatosi di quella situazione di vessazioni continue, Ferrara ha deciso di ribellarsi: ha quindi denunciato i mafiosi che lo minacciavano. La decisione coraggiosa di Pietro ha portato all'arresto e alla condanna dei malviventi, mettendo a segno un'importante vittoria nella lotta contro la criminalità organizzata. Purtroppo, però in questa storia non tutto è positivo, anzi: la reazione della mafia, infatti, non si è fatta attendere a lungo.

Il figlio maggiore di Pietro e Mimma, Riccardo, alla fine si è schierato dalla parte del padre, dopo un’iniziale fase di ribellione. Una volta comprese le difficoltà del genitore, Riccardo non ha avuto dubbi e si è messodalla sua parte. Diventato adulto, il filgio maggiore ha preso in mano le redini dell'azienda di famiglia, tentando di non farla crollare nonostante gli ostacoli posti dal sistema giudiziario.

La donna sognava di trasferirsi in un'altra regione, abbandonando la Sicilia per garantire un futuro migliore ai loro tre figli.

Importantissima per lui è stata la figura dell'avvocato Baldani, un esperto in processi di mafia che, anche in questo caso, ha lavorato in maniera instancabile per riuscire a difendere il suo assistito e a fare emergere la verità. E, assieme alla verità, la giustizia.

Nonostante la storia di Pietro Ferrara termini in una maniera drammatica, che non vi sveliamo per non spoilerare nulla (anche se si tratta, purtroppo, di un finale non fictionato ma della vera cronaca, di ciò che è realmente accaduto al vero Pietro Ferrara), la sua vita dolorosa è stata importantissima perché ancora oggi viene presa a esempio emblematico di coraggio di andare contro alla mafia.

Il suo tentativo di trasmettere ai suoi figli e ai suoi dipendenti i valori di integrità e di coraggio sono già di per sé una grande vittoria, inoltre questo tentativo è andato a buon fine, come dimostra il film che questa sera andrà in onda in prima serata su Rai 1.

Un film che parla di prevaricazione sugli altri



“Questo è un film che parla della prevaricazione degli esseri umani su altri esseri umani, del bene contro il male”, spiega l’attore siciliano Fabrizio Ferracane, interprete del protagonista Pietro Ferrara, in una recente intervista rilasciata a Rolling Stone Italia.

“Il male è il potere di chi vuole controllare le persone con dei fili invisibili. Mi sono anche un po’ stufato di ruoli legati a mafiosi, ma dipende sempre come certe storie vengono raccontate”.



Ferracane loda le opere che possano accendere i riflettori sui problemi della società per aiutare a risolverli, da Il Padrino a Gomorra. “La Sicilia come Napoli sono cambiate tantissimo anche grazie a queste opere. Stiamo migliorando. E secondo me è relativo al fatto che la mafia, il male, non è più quella roba lì delle pistolettate in strada. Ricordo a Palermo quando c’era un morto ammazzato al giorno. Questa mutazione è di tutto il Meridione. Sento che c’è più ricerca di bellezza, benché non ovunque”, racconta Fabrizio Ferracane a RS.



Una pellicola in cui “sono impressionanti i silenzi”

Il film Mascaria racconta gli aspetti burocratici, legati ai processi, che sono molto complessi. Ma l'interprete che si cala nel ruolo del protagonista pone l'accento piuttosto sull'aspetto psicologico e interiore, che a suo avviso è quello che più di tutti devasta le persone coinvolte in un dramma del genere.

“C’è l’aspetto burocratico, legato ai processi, che è complesso. Ma bisogna tenere conto di quello psicologico, interiore, che influisce moltissimo”, spiega Fabrizio Ferracane in un’intervista a Rolling Stone. “Pensiamo a un uomo che vorrebbe solo lavorare e che viene costretto, senza colpa, a interrompere tutto senza poterci fare nulla. In che stato d’animo sprofonda? Come si fa a continuare a vivere? È un fardello pesantissimo, una paura costante, ma soprattutto come lo spieghi ai tuoi familiari? Infatti, come si può vedere nel film Mascaria, sono impressionanti i silenzi”.