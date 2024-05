"Come sostenevano Falcone e Borsellino, la Repubblica ha dimostrato che la mafia può essere sconfitta e che è destinata a finire. L'impegno nel combatterla non viene mai meno": sono le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio in occasione del 32° anniversario della strage di Capaci dove il 23 maggio 1992 vennero uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. "I tentativi di inquinamento della società civile, le intimidazioni nei confronti degli operatori economici, sono sempre in agguato", ha detto Mattarella. "La Giornata della legalità che si celebra vuole essere il segno di una responsabilità comune".