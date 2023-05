Francesca Morvillo, la magistrata e moglie di Falcone morta a Capaci

Nata a Palermo nel 1945, fu una delle prime donne in Italia a intraprendere la carriera della magistratura. Fu per 17 anni sostituto procuratore al tribunale dei minorenni, prima di diventare consigliera di Corte di Appello. La storia della donna che sposò Falcone accettando di vivere un amore blindato

Erano le 17.58 del 23 maggio 1992 quando Cosa Nostra fece esplodere una bomba di 500 chili di tritolo sull’autostrada al chilometro 5 della A29, nei pressi dello svincolo di Capaci-Isola delle Femmine, nei pressi di Palermo. Insieme al giudice Giovanni Falcone saltarono in aria anche la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Da 31 anni Francesca Morvillo viene definita “la moglie di Falcone”, ma è stata più di questo: una magistrata, una delle prime donne in Italia a ricoprire quel ruolo, anche lei protagonista nella lotta alla mafia siciliana. L’unica nell’Italia delle stragi. Eppure negli anni la narrazione non le ha restituito verità: Falcone e i suoi uomini uccisi gli “eroi”, Morvillo “la moglie del giudice”.

Dal tribunale per i Minorenni alla Corte d'Appello



Francesca Morvillo nasce a Palermo il 14 dicembre 1945, e respira il mondo del diritto fin da piccola: il padre è un sostituto procuratore, anche il fratello diventerà magistrato. A 22 anni si laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti. La sua carriera, ricorda il CSM, inizia nel 1970 in un periodo storico in cui solo pochi anni prima, nel 1963, la magistratura era diventata accessibile alle donne. Il primo incarico la vede come uditore giudiziario a Palermo, nel 1971 diventa giudice del tribunale di Agrigento, dal 1972 al 1988 ricopre l’incarico di sostituto procuratore presso il tribunale dei minorenni di Palermo, mentre nel 1988 diventa consigliera di Corte di Appello. Diciassette anni in cui affronta casi delicati e complessi tra i giovanissimi, prima di passare alla Corte di Appello dove affronta centinaia di processi, come quello concluso con una condanna nel 1991 di Vito Ciancimino per appalti. Solo nel 1990 deposita 768 sentenze, superando la media dei colleghi. Nello stesso anno il Consiglio giudiziario di Palermo, nelle valutazioni su Morvillo la definisce “eccellente, pronta e sagace”.

L'incontro con Falcone e il trasferimento a Roma



Nel 1979 a casa di amici in comune conosce Giovanni Falcone, e inizia così la loro relazione. Entrambi con due matrimoni alle spalle, ottengono i rispettivi divorzi e decidono di sposarsi nel 1986, con una cerimonia molto intima officiata dall’allora sindaco di Palermo Leoluca Orlando e con il magistrato Antonio Caponnetto come testimone. Una storia che anche dopo le nozze Falcone e Morvillo vivono lontani, finché nel 1991 lei invia alcune domande di trasferimento per uffici giudiziari con sede a Roma. La ragione, scrive, è “l’esigenza di raggiungere la sede richiesta per mantenere l’unità del nucleo familiare dato che il proprio coniuge Giovanni Falcone, anch’esso magistrato, è stato destinato al Ministero di Grazia e Giustizia con l’incarico di direttore generale degli affari penali”. Pochissimi giorni prima della strage di Capaci, il 12 maggio 1992, Morvillo ottiene un prestigioso incarico come componente della Commissione giudicatrice del concorso per uditore giudiziario.