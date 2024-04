The Ritual, Al Pacino e Dan Stevens nel cast del film horror

Al Pacino e Dan Stevens reciteranno insieme nel film horror The Ritual. Diretta da David Midell e scritta dallo stesso regista e da Enrico Natale, la pellicola è basata su una storia vera di esorcismo. Come riportato da Variety, racconta le vicende di due preti, uno che mette in dubbio la sua fede (interpretato da Stevens) e l’altro che fa i conti con un passato travagliato (interpretato da Pacino). Entrambi devono mettere da parte le loro differenze per salvare una giovane donna posseduta attraverso una difficile e pericolosa serie di esorcismi. Il film è un ritratto autentico di Emma Schmidt, una donna americana che ha subito strazianti esorcismi per allontanare la possessione demonica. Il cast schiera anche Ashley Greene e Abigail Cowen.