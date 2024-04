Perfect Blue, il film anime di Satoshi Kon torna in sala dal 22 aprile

Il primo psycho thriller della storia dei cartoni animati, uscito nel 1997, tornerà in sala in Italia il 22, il 23 e il 24 aprile. Racconta di Mima, la cantante di un trio pop giapponese che decide di abbandonare la musica per intraprendere la carriera da attrice, provocando le reazioni violente di un fan che la reputa una traditrice. Dopo il successo di Akira, arriva al cinema per la prima volta restaurato in 4k un altro capolavoro capace di cambiare per sempre il mondo degli anime