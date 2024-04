Sydney Sweeney "non è carina" e "non sa recitare". L'attrice risponde

Hollywood non è un ambiente solidale e molto spesso a farne le spese sono le donne, tranne quando riescono a creare reti e solide alleanze in grado di aumentare il loro potere in un business dominato dagli uomini. L'ultima a farne le spese è Sydney Sweeney , finita nel mirino di Carol Baum , produttrice cinematografica, docente nonché membro dell'Academy, che ha espresso le sue perplessità rispetto all'ascesa e al successo della ventiseienne protagonista di Tutti tranne te . Dopo aver visto la rom-com che ha riscosso ottimi risultati al box office USA, Baum ha concluso che Sweeney “non sa recitare” , aggiungendo a questa considerazione, un suo giudizio estetico sull'attrice che, secondo lei, non sarebbe neppure carina .

Dopo che Carol Baum è finita su tutti i media di settore con le sue dichiarazioni su Sydney Sweeney, la cui popolarità globale è un fenomeno che non riesce a capire né a spiegare, la diretta interessata si è inserita nella discussione che la riguarda affidando il suo pensiero sulla faccenda a un portavoce che ha scelto People per una replica secca ma precisa. “È triste che una donna nella sua posizione invece di condividere la sua esperienza e la sua competenza scelga di attaccare un'altra donna ”. La dichiarazione continua duramente: “Se ciò è quanto (Baum, ndr) ha imparato nei suoi decenni nel settore e ritiene opportuno insegnare ai suoi studenti, è vergognoso. Denigrare ingiustamente una collega produttrice la dice lunga sul personaggio della signora Baum ”. La posizione di Sydney Sweeney fa riferimento al suo impegno recente nel film Immaculate , pellicola horror uscita negli Stati Uniti il 22 marzo e che da qualche giorno, sempre negli Usa, è sbarcata su Hulu, disponibile on demand. L'attrice è l'interprete principale ma è anche co-produttrice del progetto distribuito da Neon, studio indipendente che ha parecchio intuito a proposito di cinema horror. TMZ ha parlato del pentimento di Baum che è finita sotto il fuoco incrociato dei fan di Sweeney e dei colleghi della giovane star scesi in campo a difesa dell'attrice di The White Lotus. La veterana di Hollywood si sarebbe rammaricata di quanto ha detto aggiungendo che, normalmente, non si lascia andare a commenti di questo tipo sugli attori.

Baum : “Tutti tranne te, film inguardabile”

Sweeney è la fondatrice della Fifty-Fifty Films, compagnia dietro a Tutti tranne te, commedia romantica e sentimentale che è stato un inaspettato successo di pubblico lo scorso inverno.

Il film con Sweeney e Glen Powell, protagonisti di una storia d'amore dagli inizi burrascosi ora disponibile su Prime Video e visibile anche su Sky e Now, è stato aspramente criticato da Baum che ha dichiarato di averlo visto durante un volo in aereo spinta dalla popolarità raggiunta dal titolo negli States.

Baum, che ha definito la commedia “inguardabile”, ha detto che non si spiega il motivo per cui le persone dovrebbero apprezzare un film in cui i protagonisti si odiano a vicenda. La produttrice che gode di una certa fama a Hollywood proprio per aver realizzato dei cult del genere come Il padre della sposa e il suo sequel del 1995, ha ammesso di aver guardato Tutti tranne te proprio perché ne parlavano tutti bene.

Le critiche della produttrice sono giunte nelle aule della University of Southern California dove Baum, appunto, insegna.

La donna ha chiesto ai suoi studenti di spiegarle perché tutti amano Sweeney che “non sa recitare e non è carina”. Pare che gli allievi, che non le hanno saputo fornire una risposta, le abbiano posto una domanda. Le hanno chiesto se lei, da produttrice, rifiuterebbe di realizzare un film con Sydney Sweeney. Baum non ha avuto esitazioni. Da produttrice avrebbe accettato di fare il film. La presenza dell'attrice, del resto, è garanzia di attenzione da parte del pubblico.