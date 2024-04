Torino Lovers Film Festival 2024, al via la 39esima edizione

“Quest’anno, in un clima di odio e di guerra, abbiamo deciso di rispondere con l’amore che, infatti, è anche il tema della nostra immagine guida, firmata da Valenti Stecchi”, dichiara Vladimir Luxuria. “Un bacio al cinema, il gesto simbolo dell’amore. Un bacio fra due uomini che fa commuovere un uomo e una donna che stanno vedendo il film. La dimostrazione che quando l’amore viene narrato bene smuove i sentimenti di tutte e tutti. Non potevamo, poi, che dedicare il festival di quest’anno a Sandra Milo che ci guarderà da una nuvoletta attorniata da angeli pensando ‘non fate così, non soffrite, io sto bene’. Lei è stata una delle persone più buone che io abbia conosciuto nel mondo dello spettacolo. Sempre a disposizione. Sempre energica. Non è solo la perdita di una grande attrice, ma di un punto di riferimento per il mondo del cinema mondiale”.

La pellicola di apertura sarà Duino di Juan Pablo Di Pace (Usa/Argentina/Italia, 2024, 108 min.) C’è una sacralità nell’innamorarsi per la prima volta: un evento spesso totalizzante che non possiamo più rivivere una volta terminato. Matias, regista argentino quarantenne, è alle prese con un film incompiuto ispirato al suo primo amore: l’oggetto è Alexander, un amico svedese conosciuto in una scuola internazionale in Istria negli anni Novanta. Quando Alexander viene improvvisamente espulso, Matias deve districarsi tra emozioni non dichiarate al mondo e a sé stesso. Un racconto di formazione metacinematografico, basato su una storia vera. Sarà presente il regista in sala.

La drag queen Tekemaya - cantante e vocalist per Muccassassina, Mammamia, Gorgeus, e molti altri locali, che ha rappresentato l’Italia a Bruxelles, a Cantando per l’Europa, tra il 1999 e il 2001 – sarà ospite della prima serata e delle seguenti, sia in Mole Antonelliana sia al Cinema Massimo.

Accesso alle proiezioni

I biglietti non numerati per tutte le proiezioni del Lovers Film Festival potranno essere acquistati on line sul sito del Festival, a partire dall’11 aprile, e presso le casse del Cinema Massimo dal 16 aprile in poi, fino a venti minuti prima di ogni singolo spettacolo. Non possono essere sostituiti o rimborsati se non per proiezioni annullate da parte dell’organizzazione. Il costo è di 7 euro e 50 per l’ingresso intero, 5,50 per il ridotto, 4 per chi accede al Festival con bambini tra zero e tre anni. Per le serate speciali (proiezione con BigMama e serata finale), il costo si alza a 15 euro. Sono possibili delle riduzioni con Aiace, abbonamento Musei Torino Piemonte, Torino+Piemonte card, Carta Stabile e per gli iscritti ALI, i dipendenti RAI, i giovani fino a 26 anni e gli Over 65. Non sono previsti abbonamenti.

I biglietti ridotti potranno essere acquistati esclusivamente presso le casse del Cinema Massimo dal 16 aprile in poi. Si ricorda che in nessun caso sarà consentito l’ingresso in sala a spettacolo iniziato.

Tutti i film sono vietati ai minori di 18 anni. Quelli in lingue straniere sono sempre sottotitolati in italiani.

Per leggere il programma completo, consultare il seguente link: https://www.loversff.com/it/.