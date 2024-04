Gli agnelli possono pascolare in pace, film con Maria Grazia Cucinotta

La donna è turbata da quella visione, e decide di cercare delle spiegazioni. Va quindi in chiesa per cercare la statua della Madonna a cui tutto il paese è devoto, ma non la trova.

Il regista: “Nei miei film c’è sempre una filigrana di carattere ontologico”



“Ho sempre lavorato inserendo nei miei film una filigrana di carattere ontologico, mettendo la storia all’interno di una lettura antropologica del nostro tempo”, ha dichiarato Beppe Cino (regista e sceneggiatore della pellicola) durante la recente presentazione del suo lavoro a Roma.

“Ne Gli agnelli possono pascolare in pace questa componente emerge con più forza, anche attraverso la lettura della figura della Madonna”, aggiunge il cineasta.

La Madonna ha chiesto ad Alfonsina (Cucinotta) di disseppellirla da sotto il carrubo dove è sepolta, così la protagonista, coadiuvata dal fratello Saverio (interpretato da Massimo Venturiello), inizia a cercare l’albero di carrube. Lo trova a ridosso del confine con la proprietà dei Malavasi, una famiglia con cui Alfonsina e Saverio da tempo hanno problemi e cattivi rapporti.

Interverrà in loro favore il parroco, che riuscirà a ottenere il permesso dalla famiglia Malavasi per scavare da entrambi i lati. Di Lei, della Madonna, c’è o non c’è traccia? Vi lasciamo con l’interrogativo, per non spoilerare nulla del film (che trovate ora in sala).

Ma una cosa, invece, si può dire: gli abitanti del paese diventano i protagonisti di un intreccio coinvolgente e intrigante, animando la trama con amori, tradimenti e rapporti turbolenti. Da questo pastiche di sentimenti, vite ed emozioni, uscirà anche una grande verità, che emergerà proprio come una visione, proprio come la Madonna è apparsa in sogno ad Alfonsina, sconvolgendole la vita.