O.J. Simpson, presto il documentario sulla moglie Nicole Brown Simpson

The Life and Murder of Nicole Brown Simpson ripercorrerà la storia e la tragica morte dell'ex moglie di O. J. Simpson. La donna fu uccisa nel 1994 fuori dal suo condominio di Brentwood, insieme all'amico Ronald Goldman. Del duplice omicidio fu accusato l'ex giocatore di football, che venne poi assolto

La vicenda di Nicole Brown Simpson, ex moglie di O. J. Simpson assassinata nel 1994 fuori dal suo condominio di Brentwood, diventerà presto un documentario. Il titolo del film, che ripercorrerà la storia della donna e il suo tragico femminicidio, per cui fu accusato e poi assolto il marito, sarà The Life and Murder of Nicole Brown Simpson. La notizia del nuovo progetto cinematografico è arrivata a seguito della morte di O. J. Simpson, avvenuta l'11 aprile all'età di 76 anni a causa di un cancro alla prostata.

Il documentario

Come riporta l'Hollywood Reporter, il documentario sulla vita e l'assassinio di Nicole Brown Simpson sarebbe in lavorazione da più di un anno e dovrebbe essere distribuito su Lifetime in occasione del trentesimo anniversario della sua morte. Secondo la rivista statunitense, la data di uscita era inizialmente prevista per giugno ma, con la recente scomparsa dell'ex giocatore di football, potrebbe essere anticipata. Il tema centrale di The Life and Murder of Nicole Brown Simpson ruoterà attorno al tentativo di rivendicare la storia della donna attraverso una serie di video d'archivio esclusivi e preziose testimonianze, come quelle delle sorelle, dei parenti e degli amici più stretti.

L'assassinio di Nicole Brown Simpson

Nicole Brown Simpson e O. J. Simpson sono stati sposati per sette anni e, dal loro matrimonio, sono nati i due figli Sydney e Justin. L'attore ed ex giocatore di football è stato successivamente accusato dell'assassinio della moglie e del suo amico Ronald Goldman, per poi essere definitivamente assolto.