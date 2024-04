MaXXXine, lo slasher che omaggia Dario Argento e Hitchcock

L’attesissimo horror arriverà in sala a partire dal 4 luglio 2024. Il film diretto da Ti West, presentato fin dai primi test dello scorso dicembre come un omaggio al maestro del brivido italiano e al genere giallo, è il terzo e ultimo capitolo della trilogia iniziata con X e continuata con Pearl, quest’ultimo presentato a Venezia 79 nel 2022. Nel film (come nel trailer) sono parecchie le citazioni al cinema di Argento e di Hitchcock (compreso il Bates Motel di "Psycho" come location)

Potete guardare il trailer ufficiale di MaXXXine nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

In questo terzo atto della trilogia, ritroviamo Mia Goth. Stavolta è in cerca di successo nella Hollywood targata 1985, come si evince dal trailer pubblicato in rete nelle scorse ore.



Secondo i rumors, MaXXXine sarà pieno di “gore esagerato” e mostrerà alcune scene girate nel famoso Bates Motel, la location di una delle pellicole da brivido più famose della storia della settima arte: Psycho (in italiano Psyco, senza “h”) del mitico Alfred Hitchcock. Anche nel trailer si possono vedere alcune delle scene girate con il Motel di Norman Bates come scenario.



MaXXXine, la cui produzione è terminata nel maggio 2023, è uno dei sequel più attesi dell’anno.

Il regista, Ti West, aveva parlato dell’esigenza di rendere “eventi” film come questi. Diciamo che lui ce l’ha fatta egregiamente, anche grazie all’aiuto di un elemento non certo secondario in quella che potremmo definire la “ricetta filmica”: il casting.

West aveva deciso di optare per un casting online, realizzato prima di svelare alcune curiosità sulle riprese delle sue opere e prima di annunciare la presenza di Lily Collins e Kevin Bacon nel cast.