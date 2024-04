Netflix, la piattaforma citata in giudizio da Artisti 7607

Artisti 7607, società cooperativa che tutela e gestisce i diritti connessi di migliaia di attori e doppiatori in Italia e nel mondo, ha citato in giudizio Netflix presso il Tribunale civile di Roma. La presa di posizione dell’associazione è legata alla volontà di “ottenere il compenso adeguato e proporzionato spettante per legge ai propri artisti mandanti”, come si legge in un comunicato della cooperativa. Dopo “oltre otto anni di sterili trattative per ottenere i dati necessari alla determinazione del compenso per gli artisti previsto dalla normativa europea e nazionale, Artisti 7607 si vede costretta a ricorrere al giudice ordinario per chiedere il rispetto della legge”, si legge ancora nella nota.