Tito e Vinni a tutto ritmo, una clip esclusiva del film

Uscirà al cinema l’11 aprile distribuito da Notorious Pictures in collaborazione con Medusa il film musicale di animazione Tito firmato da Sérgio Machado e Alois Di Leo , con le voci della Space Family , la celebre coppia di youtubers composta da Valentino Bisegna e Sara Di Sturco. Nell'attesa ecco una scena in esclusiva per il sito di Sky TG24

Da giovedì 11 aprile, arriverà nelle sale cinematografiche italiane,distribuito da Notorious Pictures in collaborazione con Medusa il film musicale di animazione Tito e Vinni a tutto ritmo firmato da Sérgio Machado e Alois Di Leo , con le voci della Space Family , la celebre coppia di youtuber composta da Valentino Bisegna e Sara Di Sturco. Ispirato al poema L’arca di Vinicius De Moraes , il grande poeta brasiliano fondatore della Bossa Nova , Tito e Vinni a tutto ritmo è il racconto rivisitato di un grande classico in cui il binomio vincente azione e umorismo è funzionale a veicolare tematiche universali, su tutta l’emergenza climatica. In testa all'articolo trovate una clip del film in esclusiva per il sito di Sky TG24

Tito e Vinni a tutto ritmo, la trama del film

Il filmcracconta la storia di Tito e Vinni, due topolini dal grande talento musicale che per caso assistono al momento in cui Dio avvisa Noè dell’imminente diluvio universale, dandogli precise istruzioni per costruire una grande arca in cui portare in salvo una coppia di ogni specie animale. I due riescono ad imbarcarsi di nascosto sull’arca di Noè ma devono fare i conti con la tirannia e i capricci di Baruk il Leone che ha instaurato un vero e proprio regime a favore degli animali più forti. Hanno inizio così una serie di avventure esilaranti e rocambolesche in cui i due topolini per ristabilire la pace useranno l’unica arma che hanno a disposizione: la musica.