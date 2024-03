Orlando – My Politicaly Biography, la recensione del film

Diventare ciò che si è

Nessuno, nemmeno il destino, ha paura di Virginia Woolf, in Orlando- My Politicaly Biography. Tant’è che nel film di Preciado, il privato si trasfigura in politico. A partire dal folgorante incipit in cui uno dei protagonisti ci folgora con quest’affermazione. Qualcuno una volta mi ha chiesto, perché non scrivi la tua biografia. Ho risposto la mia biografia l’ha già scritta Virginia Wolf nel 1928. In una festosa epifania di gorgiere, rimmel, rossetti, barbe, gli Orlando dei nostri tempi rivendicano attraverso il dolore e la poesia i propri diritti. Il film ci mostra l’odissea di chi rischia la vita per diventare ciò che è. Ça va sans dire, non si tratta della narrazione di un aristocratico inglese dell’Inghilterra coloniale che si ritrova, ipso facto, nel corpo di una stupenda donna. Per citare i versi del brano “Pharmacoliberarion”che impreziosisce le immagini del film, qui si parla di essere protesica, ma magnetica, sintetica ma mai patetica in definita poetica”, Insomma tra immagini di repertorio in bianco e nero di Christine Jorgensen e Coccinelle, il lungometraggio squarcia l’ipocrisia imperante e immagina un futuro in cui preso atto del crollo del regime patrialcal-colonialista verrà sancita l’abolizione della differenza sessuale alla nascita e della sua registrazione legale e amministrativa. La possibilità di na cittadinanza planetaria e non binaria. Magari con la benedizione della Dea degli Ormoni: (Tristana Gray Martyr ) dwll Dea del Gender Fucking: (Le Filip) E Dea dell’Insurrezione: (Miss Drinks) Come cantava Patty Smith: People have The Power”, al netto di qualsivoglia genere.