Mario Merola, il re della sceneggiata

Dal "ventre di Napoli" descritto da Matilde Serao alla voce dell’Orco Vincenzone di Totò Sapore e la magica storia della pizza, ovvero l’alfa e l’omega della sinfonia orchestrata da Mario Galeotti per la vita e la carriera di Mario Merola. Nota dopo nota, capitolo dopo capitoli, l’autore ci mostra luci e ombre del di ‘O rre d’ ‘a sceneggiata. L’epopea del gigante buono nato nel quartiere mercato il 6 aprile del 1934 e scomparso il 2 novembre del 2006, si dipana tra canzoni, film e malavita. Si parte con Sgarro alla camorra, il film che segna l’esordio sul grande schermo dell’ultimo guappo e si prosegue con Da Corleone a Brooklyn, uno dei rari poliziotteschi ambientati a Palermo e forse delle migliori pellicole interpretate da Merola, grazie anche alla regia del grande Umberto Lenzi. Spazio anche alla schidionata di lungometraggi firmati da Alfonso Brescia, tra cui spicca Zappatore mente ispirato all'omonima canzone scritta da Libero Bovio. E uno dei punti di forza del libro e proprio quello di riportare i testi integrali dei brani più celebri cantati da Merola e D’Angelo. Come direbbe Friedrich Nietzsche. "la musica offre alle passioni di poter gioire di loro stesse”. E ci si abbandona volentieri a canticchiare Lacrime Napulitane, che segna l’unica opera in cui Mario duetta con l’immensa Angela Luce. Insomma, per citare le parole di Massimo Ranieri: Pensare che Mario Merola non c'è più è come pensare che non esiste più l'erba di casa mia, il mondo in cui sono cresciuto e diventato artista, la Napoli in cui ho tirato i primi calci a un pallone, in cui mi sono innamorato per la prima volta. [...] Quando ero uno scugnizziello che strillava con tutta la voce che avevo in corpo. Ma la gratitudine che gli porto non è solo personale: gli dobbiamo tutti tanto, anche quelli che non lo hanno mai incontrato, ma che almeno una volta nella vita si sono fermati ad ascoltare il suo canto fisico, ad osservare il suo modo di accompagnare la melodia con il corpo.”