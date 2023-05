Il testo di Napoli, la canzone di Nino d'Angelo che spopola su TikTok

Musica

I cantanti neomelodici napoletani più celebri

Il successo che nelle ultime ore ha letteralmente travolto il cantate neomelodico siciliano Gianni Celeste, ha riportato grande attenzione su tutti gli interpreti del genere. Ecco i cantanti neomelodici napoletani più conosciuti, esponenti di un genere musicale sempre più in crescita e in grado di raccontare in maniera viscerale - tra versi e musica - tutte le bellezze del territorio da cui proviene

Alessio. Pseudonimo di Gaetano Carluccio, Alessio è uno dei più famosi cantanti neomelodici napoletani. Dopo aver debuttato nel 2002 con il suo primo album dal titolo Questione d’amore, ha raggiunto la fama anche fuori dalla stretta nicchia neomelodica con la hit Ma si vene stasera, scelta per far parte della colonna sonora di Gomorra. Ha alle spalle anche il fortunato pezzo Tutto iniziò da me con Gue Pequeno

Nancy Coppola. Una vita intera passata tra musica e TV. E se in molti ricorderanno Nancy Coppola per la sua partecipazione al reality show L’isola dei Famosi, in realtà la donna è una della cantanti neomelodiche napoletane più amate. La sua carriera è iniziata nel 2004 con la pubblicazione del suo primo disco dal titolo 21 luglio