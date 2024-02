Festival di Berlino 2024, Jasmine Trinca in giuria

Chi è Jasmine Trinca

Nata nel 1981, ha fatto il suo esordio dopo essere stata notata da Nanni Moretti che stava cercando un’attrice non professionista per interpretare il ruolo di Irene, figlia di Laura Morante, per il film ‘La stanza del figlio’. Stava facendo casting agli alunni del liceo classico che la Trinca stava frequentando. Fu scelta proprio lei per il ruolo che l’ha poi portata a vincere la Palma d'oro al Festival di Cannes 2001. Un debutto sorprendente che le ha aperto le porte del cinema. Nel 2003 recita ne ‘La meglio gioventù’ e ottiene il premio come migliore attrice protagonista (assieme al cast femminile del film) ai Nastri d'argento 2004. Due anni dopo torna a lavorare con Nanni Moretti ne ‘Il caimano’. Seguono, negli anni, numerose pellicole: tra i film più importanti ricordiamo ‘Un giorno devi andare’, ‘Miele’, ‘Nessuno si salva da solo’ di Sergio Castellitto, ‘La dea fortuna’ di Ferzan Ozpetek e ‘La scuola cattolica’, tratto dal romanzo omonimo vincitore del Premio Strega. Più recentemente, il ritorno con Nanni Moretti ne ‘Il sol dell’avvenire’ e anche con Ferzan Ozkptek nella pellicola ‘Nuovo Olimpo’ Grazie ai suoi ruoli interpretati per il grande schermo, ha collezionato numerosi premi: ha vinto 2 David di Donatello, 4 Nastri d'argento, 2 Globi d'oro, 2 Ciak d'oro, il Premio Marcello Mastroianni alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, il Premio Flaiano e il premio Un Certain Regard come miglior attrice.

Nella fiction, invece, prima di tornare come protagonista ne ‘La storia’ aveva partecipato alla miniserie ‘Cefalonia’ nel lontano 2005.