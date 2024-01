Chita Rivera, morta la star di West Side Story

Dolores Conchita Figueroa del Rivero Anderson, per tutti, Chita Rivera, è stata una delle stelle più luminose di Broadway e del West End che col suo talento ha contribuito a rendere ancora più preziose le opere dei più grandi compositori e scrittori del teatro del Novecento. Trasferitasi a New York da adolescente per frequentare una scuola di danza classica nella Grande Mela, Rivera debutta in teatro nel 1951. Il successo arriva pochi anni dopo, nel 1957 , quando le viene affidata la parte di Anita, la ragazza di origini portoricane, nella prima produzione di Broadway di West Side Story , musical di Leonard Bernstein, la cui genesi è stata raccontata nel recente Maestro di Bradley Cooper. Nel 1960 l'attrice ha recitato il ruolo di Rosie in Bye Bye Birdie , ma tra le sue migliori interpretazioni c'è senz'altro il ruolo della protagonista di Il bacio della donna ragno che le valse il Tony Award nel 1993 . Rivera è una delle artiste col maggior numero di candidature ai prestigiosi premi teatrali per i quali è stata candidata ben dieci volte . L'ultima volta che è salita sul palco per ritirare la statuetta nel 2018 , quando le è stato riconosciuto il Tony alla carriera .

Al cinema in Chicago e Tick Tick... Boom!



Oltre alle decine di produzioni teatrali, nella carriera artistica di Chita Rivera si contano anche numerosi apparizioni in tv e al cinema per i quali imparò a recitare sostanzialmente da autodidatta.

Vari registi l'hanno voluta per ruoli all'interno di adattamenti o film basati su musical da lei interpretati a Broadway. Rob Marshall, ad esempio, la chiamò per una parte nel suo Chicago del 2002 in onore della sua iconica interpretazione negli anni Settanta di Velma Kelly (personaggio che sul grande schermo fu affidato a Catherine Zeta-Jones).

L'ultimo ruolo in Tick Tick... Boom! di Lin-Manuel Miranda del 2021, adattamento basato sull'omonimo musical di Jonathan Larson, anche questa un'opera per il cinema ambientata nel mondo delle produzioni musicali di Broadway.

L'ultima volta a teatro, invece, nel 2015 quando si unì al cast di The Visit, sempre a Broadway.

Chita Rivera è stata la prima donna ispanica a ricevere la Medaglia della Libertà, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti, che le fu assegnata con una cerimonia alla Casa Bianca nel 2009 da Barak Obama in persona.

Molti la ricordano sui social in queste ore. Tra i pensieri online anche quello dell'attrice premio Oscar Jennifer Hudson che si riferisce alla veterana del palcoscenico come una “leggenda” che ha ispirato la vita di tutti gli artisti venuti dopo di lei.