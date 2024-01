Paola Cortellesi, il suo C'è ancora Domani conquista Parigi

Sbarca direttamente sugli Champs-Elysées il campione del box office e della critica, C'è ancora domani ed è subito sold-out, tanti applausi e qualche lacrima. Il film di Paola Cortellesi è stato proiettato in antemprima ieri sera in un gremitissimo Publicis, uno dei cinema simbolo degli Champs-Elysée , in un'anteprima assoluta davanti a invitati ma aperta anche al pubblico. Il film uscirà nelle sale francesi il 13 marzo con il titolo Il reste encore demain e la prima accoglienza non lascia dubbi sul gradimento del pubblico d'Oltralpe. Presenti in sala l'attrice Romana Maggiora Vergano, che nel film interpreta il ruolo della giovane Marcella figlia della protagonista Delia, Giulia Calenda, cosceneggiatrice del film, l'ambasciatrice d'Italia in Francia, Emanuela D'Alessandro, e Roberto Stabile, ideatore e responsabile del programma Italian Screens per la promozione del cinema italiano all'estero. C'erano, con loro, Nicola Borrelli, capo della Direzione Cinema del Ministero della Cultura, e Xavier Albert, direttore generale della Universal Pictures France-Italie, distributore del film della Cortellesi in Francia.

Proprio in vista dell'uscita nelle sale del film dopo il suo clamoroso successo in Italia, Romana Maggiora Vergano e Giulia Calenda hanno fatto sapere nell'occasione di ieri sera che C'è sempre domani in versione francese sarà proiettato, oltre che in lingua originale con sottotitoli, anche in una versione doppiata, circostanza molto rara in Francia. La serata di gala di ieri, che ha portato in anteprima in Francia il film che ha totalizzato oltre 5 milioni di spettatori in Italia, conclude i tradizionali incontri industriali e annuncia, in primavera, un ciclo del programma Italian screens, che promuove il cinema italiano all'estero ed è sostenuto dal Ministero degli Esteri italiano e da Cinecittà in collaborazione con l'Accademia del Cinema italiano - Premio David di Donatello: "Siamo fieri -ha detto Roberto Stabile, creatore e responsabile di Italian Screens- questo nuovo cinema italiano, vivo, potente, libero, nel quadro di questi incontri professionali e istituzionali fra produttori, distributori e autorità italiane e francesi". Il gala è stato organizzato con la collaborazione dell'associazione Palatine, che nel prossimo luglio presenterà per il terzo anno consecutivo la Festa del gemellaggio Roma-Parigi Dolcevita sur Seine.